Fix: RB Leipzig verkauft Stürmer nach Spanien

Stürmer André Silva verlässt den deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Wie der Verein am Montag mitteilte, schließt sich der 29-Jährige dem spanischen Erstligisten FC Elche an, wo er einen Einjahresvertrag mit Option erhält.

Der Portugiese war 2021 von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gewechselt und kam dort auf 27 Tore und 20 Vorlagen in 110 Pflichtspielen.

„André hat sich bei RB Leipzig stets professionell und mannschaftsdienlich verhalten. Auch in einer für ihn herausfordernden Phase hat er seine Rolle mit großem Charakter und vorbildlicher Einstellung angenommen“, sagte Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport.

In der vergangenen Rückrunde war Silva an Werder Bremen verliehen worden, in der Saison 2023/2024 spielte er leihweise für Real Sociedad. Mit RB gewann er 2022 und 2023 den DFB-Pokal.

Nach seiner eindrucksvollen Spielzeit 2020/2021, in der er in Frankfurt 28 Bundesliga-Tore geschossen hatte, folgte mit elf Treffern eine zumindest ordentliche erste Saison in Leipzig. Danach knüpfte er nicht mehr an die alte Form an.

(SID) Foto: Imago