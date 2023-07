Fix! Rose verlängert Vertrag bei RB Leipzig

Trainer Marco Rose verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig. Der Klub bestätigt am Freitag die weitere Zusammenarbeit.

Der 46-Jährige hat seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Der gebürtige Leipziger Rose ersetzte bei RB nach einem verkorksten Liga-Start in der Vorsaison mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen Domenico Tedesco. Anschließend führte der 46-Jährige die Sachsen noch auf Platz drei in der Bundesliga sowie ins Achtelfinale der Champions League. Zudem gewann er mit RB den DFB-Pokal. In 29 Bundesligaspielen holte Rose im Durchschnitt 2,10 Punkte pro Partie.

Bild: Imago