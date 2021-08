via

via Sky Sport Austria

Fußball-Meister Red Bull Salzburg verleiht Verteidiger Gideon Mensah neuerlich.

Der 23-jährige Ghanaer, der vergangene Saison für Vitoria Guimaraes in Portugal gespielt hat, wurde leihweise für eine Saison an Girondins Bordeaux transferiert, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt.

OFFIZIELL: Gideon #Mensah – bisher an Vitoria Guimaraes verliehen – wechselt leihweise für eine Saison nach Frankreich zu @girondins_en. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 3, 2021

(APA)

Bild: GEPA