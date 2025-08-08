Fix: Schlüsselspieler verlässt Gladbach

Borussia Mönchengladbachs Abwehrchef Ko Itakura wechselt zu Ajax Amsterdam.

Der 28-Jährige erhält beim niederländischen Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis Juni 2029, wie Ajax mitteilte. Medienberichten zufolge erhält die Borussia für Itakura eine Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro, die durch Boni um weitere 1,5 Millionen Euro anwachsen kann.

„Ko ist ein hervorragender Fußballer und ein hervorragender Mensch, der in seiner Zeit hier bei Borussia Fußstapfen hinterlassen hat“, sagte Gladbachs Sportgeschäftsführer Roland Virkus laut Vereinsmitteilung. „Er ist ein Qualitätsspieler, der sich immer in den Dienst der Sache gestellt hat. Daher respektieren wir seinen Wunsch, diese Qualitäten zukünftig auch in der Champions League zeigen zu dürfen.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Itakuras Vertrag lief nur bis zum nächsten Sommer

Gladbach verliert nach Offensivmann Alassane Plea, der nach Eindhoven gewechselt ist, seinen zweiten Schlüsselspieler in diesem Sommer. Zudem fällt Nationalspieler Tim Kleindienst, der beste Torjäger der Elf vom Niederrhein, noch länger verletzt aus.

Für die Abwehr hat Gladbach Kevin Diks vom FC Kopenhagen verpflichtet. In der Offensive sollen Shuto Machino und Haris Tabakovic helfen, den Abgang von Plea und die Verletzung von Kleindienst aufzufangen.

Itakuras Vertrag in Mönchengladbach lief noch bis zum kommenden Sommer. Durch den Verkauf jetzt konnte die Borussia noch eine Ablöse einnehmen.

Der auch als defensiver Mittelfeldspieler einsetzbare Itakura war 2022 zur Borussia gewechselt. Von 75 Bundesligaspielen machte der Japaner 71 von Beginn an. Er erzielte sechs Tore.

(skysport.de) Foto: Imago