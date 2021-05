Fix: St. Pölten darf in Relegation auf Bundesliga-Verbleib hoffen

Jetzt steht es fest: In dieser Saison wird es keinen Fixabsteiger aus der tipico Bundesliga geben. Schlusslicht SKN St. Pölten kann über die Relegation (das Hinspiel findet am Mittwoch, 26.05. statt, das Rückspiel am Samstag, 29.05. in St. Pölten) noch den Klassenerhalt schaffen. Dort treffen die Niederösterreicher auf Wacker Innsbruck oder Austria Klagenfurt.

Da nach den heutigen Partien in der 2. Liga feststeht, dass kein Verein mit Bundesliga-Lizenz für die nächste Saison unter den Top zwei landen wird, kommt es zur Relegation mit dem Duell zwischen dem Tabellenletzten der tipico Bundesliga und dem besten Zweitliga-Klaub mit gültiger Spielberechtigung für die Bundesliga.

In der vorletzten Runde der 2. Liga übernahm Blau-Weiß Linz dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung von Liefering (beide 62 Punkte), beide Klubs werden allerdings nicht aufsteigen. Wacker Innsbruck (57 Punkte) und Austria Klagenfurt (56 Punkte) – beide mit Bundesliga-Lizenz ausgestattet – spielen in der letzten Runde um den Einzug in die Relegation.

SKN-Trainer Baumgartner: “Ich lasse nicht zu, dass irgendwer die Köpfe hängen lässt”

Artikelbild: GEPA