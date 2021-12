Fix: Sturm holt Admira-Talent

Der SK Sturm vermeldete am Donnerstag den ersten Winterneuzugang. Luca Kronberger wechselt zu Jahresbeginn vom FC Flyeralarm Admira zu den Steirern.

Der 19-jährige Offensivspieler kam mit 11 Jahren in die Akademie der Südstädter, im November 2020 debütierte er für die Kampfmannschaft der Admira. Nun wechselt der ÖFB-U21-Teamspieler zu Sturm Graz, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. In Graz unterzeichnete das Talent einen Vertrag bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Für die erste Mannschaft der Admira absolvierte Kronberger insgesamt 43 Spiele, dabei gelangen ihm 2 Tore und 1 Assist.

Luca Kronberger sagte: „Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und ich freue mich, dass ich ab der Wintervorbereitung schwarz-weiß tragen werde. Ich will mich in Graz durchsetzen und in meiner Entwicklung einen Schritt nach vorne machen.“ Geschäftsführer Sport vom SK Sturm, Andreas Schicker fügte an: „Luca ist ein schneller, technisch starker und offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Wir gehen unseren Weg mit jungen, hungrigen Spielern damit weiter und ich bin überzeugt, dass Luca in Graz alle Chancen hat, sich sehr gut weiterzuentwickeln.“



Bild: GEPA