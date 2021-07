Fix! United einigt sich mit Real Madrid auf Varane-Transfer

Real Madrid und Manchester United haben sich auf den Wechsel von Innenverteidiger Raphael Varane geeinigt. Das bestätigten beide Clubs in Mitteilungen am Dienstagabend. Varane war im Sommer 2011 von seinem französischen Heimatclub RC Lens nach Madrid gegangen. Er gewann mit Real unter anderem viermal die Champions League. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den 28-jährigen Weltmeister bei 50 Millionen Euro plus Boni-Zahlungen liegen.

Real hatte vor Varane aus der Riege der Defensivspieler bereits Kapitän Sergio Ramos ziehen lassen. Der Routinier unterschrieb daraufhin bei Paris Saint-Germain. Für die Abwehr geholt wurde bisher Österreichs Starspieler David Alaba, der ablösefrei von Bayern München nach Madrid übersiedelte.