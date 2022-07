Fix: Vidal wechselt nach Brasilien

via

via Sky Sport Austria

Arturo Vidal spielt nun in Brasilien. Der 35-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei Flamengo in Rio de Janeiro. „Heute ist ein Traum wahrgeworden, den ich mein ganzes Leben lang schon habe“, schrieb Vidal bei Instagram. „Jetzt bin ich ein Mengo“, ergänzte der 133-malige chilenische Fußball-Nationalspieler in Anspielung auf den Spitznamen von Flamengo. Sein Vertrag soll Medienberichten zufolge bis Dezember kommenden Jahres gültig sein.

Vidal spielte zuletzt bei Inter Mailand. In Deutschland hatte der kampfstarke Mittelfeldmann vom Sommer 2007 bis Sommer 2011 für Bayer 04 Leverkusen gespielt. Im Juli 2015 heuerte Vidal beim FC Bayern an, eher er drei Jahre später beim FC Barcelona unterschrieb.

Beim 2:0-Sieg von Flamengo am Mittwochabend gegen Atletico Mineiro im Rückspiel des Pokalachtelfinales war Vidal, der Meistertitel in Deutschland, Spanien und Italien feierte, bereits im Stadion.

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL É DO FLAMENGO! #VidalÉDoMengão pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

Bild: Imago