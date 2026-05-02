Fixieren Ried & WSG den Klassenerhalt? Die ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Die SV Ried kann sich ebenso wie die WSG Tirol in der drittletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Klassenerhalt sichern.

Dafür müssten die Rieder heute im oberösterreichischen Duell gegen Blau-Weiß Linz gewinnen. Die Linzer befinden sich aber in starker Verfassung. Seit vier Spielen sind sie mittlerweile ungeschlagen, am vergangenen Spieltag gab es einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Altach. Ried belegt in der Qualigruppe aktuell den ersten Rang und hat fünf Punkte Vorsprung auf den oberösterreichischen Nachbarn. Zuletzt musste man jedoch ein 0:1 gegen Tirol hinnehmen.

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Zur selben Zeit empfängt der GAK die WSG Tirol. Die Gastgeber sind aufgrund von vier sieglosen Spielen in Folge auf den vorletzten Platz zurückgerutscht. Nur noch ein Punkt trennt die Grazer vom Abstiegsplatz. Am vergangenen Spieltag gab es eine 0:1-Niederlage gegen Schlusslicht WAC. Die Tiroler hingegen konnten den SV Ried mit 1:0 besiegen und sich so ein kleines Polster von vier Punkten auf den letzten Rang erspielen.

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 2. Mai 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SV Oberbank Ried – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Foto: GEPA