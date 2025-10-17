Flacco schlägt Rodgers im „Oldie“-Duell

Überraschender Sieger im Duell der „Football-Oldies“ der NFL: Quarterback Joe Flacco hat die Cincinnati Bengals zu einem unerwarteten Sieg im Spiel gegen Superstar Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers geführt.

Das Team um den Neuzugang, der erst sein zweites Spiel für das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio absolvierte, setzte sich in letzter Minute mit 33:31 durch.

Flacco (40), der zuvor für die Cleveland Browns gespielt hatte und den Platz des verletzten Starspielers Joe Burrow warmhalten soll, lieferte mit 342 Yards und drei Touchdown-Pässen eine starke Leistung und führte die Bengals so zum dritten Saisonsieg. Überragende Stütze war zudem Wide Receiver Ja’Marr Chase, der 16 Pässe für 161 Yards und einen Touchdown fing.

„Das macht eine Menge Spaß. Und es macht noch viel mehr Spaß, wenn die Uhr auf null geht und du den Job erledigt hast“, sagte der erleichterte Flacco nach der Partie: „Dafür machen wir das, für Spiele wie diese. Ich bin wirklich glücklich, wie die Jungs 60 Minuten drangeblieben sind.“

Rodgers mit vier Touchdown-Pässen

Flaccos Gegenüber Rodgers (41) stand ihm aber keineswegs nach: Bei 249 Yards Passing gelangen ihm gar vier Touchdowns, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. Beide Fehler passierten im zweiten Viertel, in dem die Bengals die Partie zunächst drehten. Mit seiner Leistung erreichte Rodgers dennoch einen Meilenstein, denn er schob sich in der ewigen Liste für die meisten geworfenen Yards der NFL-Geschichte mit 64.222 auf Platz fünf vor und überholte Steelers-Legende Ben Roethlisberger (64.088).

Pittsburgh kam dank zwei Rodgers-Touchdowns im letzten Durchgang noch einmal stark zurück, ein Field Goal von Bengals-Kicker Evan McPherson entschied elf Sekunden vor Ende aber die Partie. In der AFC North steht Cincinnati (3:4 Siege) auf dem zweiten Platz und schloss zu den Steelers (4:2) auf.

(SID)/Bild: Imago