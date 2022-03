via

via Sky Sport Austria

Die Veranstalter des Männer-Slaloms im alpinen Ski-Weltcup in Flachau haben grünes Licht von der FIS erhalten.

Der Weltverband vermeldete die positive Schneekontrolle am Mittwoch. Das Rennen findet am Mittwoch, 9. März, statt und ist die Neuaustragung des Anfang Jänner in Zagreb bei widrigsten Pistenbedingungen abgebrochenen Torlaufs.

(APA)

Beitragsbild: GEPA