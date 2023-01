„Flankenspiel war eine Katastrophe“ – Wie Barisic Trimmel zum „Flankengott“ machte

Christopher Trimmel gilt als echter Flanken-Spezialist in der Deutschen Bundesliga, doch das war nicht immer so. Im Podcast „kicker meets DAZN“ erklärt der Kapitän von Union Berlin, wie er zum „Flankengott“ wurde.

Er hat es schon wieder getan: Am Wochenende leitete Christopher Trimmel mit zwei präzisen Eckbällen den Sieg zum Jahresauftakt gegen die TSG Hoffenheim ein. Die Gegner fürchten seine gefährlichen Flanken, als junger Spieler prophezeite der ÖFB-Teamspieler aber eine Schwäche bei Flanken.

„Ich habe im Sturm begonnen, bin dann ins Mittelfeld und später dann zum Abwehrspieler geworden. Als ich dann auf der Außenbahn war, war das Flankenspiel eine Katastrophe“, verrät Trimmel. Dass er die mittlerweile so gefährlich zu seinen Mitspielern bringt, habe mehrere Gründe.

16 – Christopher #Trimmel bereitete seit Union Berlins Aufstieg (2019) 16 #Bundesliga-Tore direkt per Standardsituation vor, damit hält er gemeinsam mit Hakan #Çalhanoglu den Bestwert in diesem Zeitraum in den fünf großen europäischen Ligen. Zauberfuß. pic.twitter.com/AW7BJPDlmC

— OptaFranz (@OptaFranz) January 23, 2023