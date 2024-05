Flecker verlängert beim LASK

Florian Flecker bleibt dem LASK auch in den kommenden Jahren erhalten. Der 28-Jährige verlängerte seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag bis Sommer 2027.

Flecker war nach Stationen in Deutschland bei Union Berlin und den Würzburger Kickers im Jahr 2021 vom TSV Hartberg nach Oberösterreich gewechselt. In den vergangenen drei Jahren bestritt der Steirer 113 Pflichtspiele für den LASK und steuerte dabei 14 Treffer und 14 Assists bei.

Nun verlängerte er seinen im Sommer endenden Kontrakt um drei Jahre bis 2027. In der laufenden Saison kam Flecker in 40 von 43 Partien zum Einsatz und brachte es auf sechs Tore und drei Vorlagen.

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Florian ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Klasse, seiner Erfahrung und seinen menschlichen Qualitäten in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

Florian Flecker:

„Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den LASK zu spielen und Teil der Mannschaft zu sein. Ich fühle mich hier richtig wohl und habe die letzten drei Jahre sehr genossen. Jetzt blicke ich den kommenden drei Saisonen mit großer Vorfreude entgegen, ich habe mit dem Verein noch sehr viel vor. Zuletzt ist es für mich richtig gut gelaufen, daran möchte ich natürlich auch in der neuen Saison anschließen und der Mannschaft mit guten Leistungen bestmöglich helfen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Quelle: LASK

Beitragsbild: GEPA