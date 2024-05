Flick-Rückkehr zu Bayern?

Wie bereits am Montag in Transfer Update – Die Show berichtet, ist Hansi Flick bereit, erneut beim deutschen Rekordmeister das Traineramt zu übernehmen. Dabei wollte der ehemalige Bundestrainer zur kommenden Saison ursprünglich einen Verein im Ausland übernehmen. Der 59-Jährige befand sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Barcelona und hätte Trainer der Katalanen werden sollen, sofern Xavi tatsächlich am Saisonende zurückgetreten wäre.

Aktuell laufen noch keine konkreten Gespräche zwischen den Bayern, Flick und dessen Berater Pini Zahavi. Allerdings stehen die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund zunehmend unter Druck, zeitnah einen neuen Trainer zu präsentieren. Nach der Absage von Ralf Rangnick ist die Trainersuche bei den Bayern wieder von vorne gestartet, weshalb mehrere Kandidaten geprüft werden.

Die weiteren Trainerkandidaten

Julen Lopetegui (vereinslos) war auf der Liste, hatte Max Eberl allerdings am Montag telefonisch abgesagt, weil er vor einem Wechsel zu West Ham steht. Mit dem Management von Erik Ten Hag wurden Gespräche geführt. Ein Wechsel zum FC Bayern ist derzeit allerdings unwahrscheinlich, weil seine Zukunft bei Manchester United noch ungeklärt ist und der Niederländer seinen Vertrag bis 2025 erfüllen möchte.

Roberto De Zerbi (Brighton) steht bei Max Eberl hoch im Kurs, konnte in einem persönlichen Gespräch mit den Bayern jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und hatte vereinsintern bislang nicht den einhundertprozentigen Zuspruch. Dabei genießt der Italiener aufgrund seiner Spielidee und Innovativität bei vielen europäischen Topklubs einen sehr guten Ruf.

Die Bayern haben in den vergangenen Tag auch über Ernesto Valverde nachgedacht. Der Spanier hat bei Athletic Bilbao noch einen Vertrag bis Saisonende.

