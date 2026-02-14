Flock baut im dritten Lauf Führung aus und greift nach Gold

Janine Flock trennt nur noch ein Lauf von Olympia-Gold.

Die Skeleton-Pilotin aus Tirol vergrößerte am Samstag im dritten Durchgang des Bewerbs im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo den Vorsprung auf die drei deutschen Verfolgerinnen. Susanne Kreher hat 0,21 Sek. Rückstand, Jacqueline Pfeifer 0,43 und Hannah Neise 0,70. Der finale Lauf ist für 19.35 Uhr angesetzt. 2018 hatte Flock eine Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst.

(APA) Foto: Imago