Florida Panthers feiern sechsten NHL-Sieg in Folge

Die Florida Panthers haben als erstes Team in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die 90-Punkte-Marke erreicht. Die Panthers besiegten am Dienstag in Newark die New Jersey Devils mit 5:3 und verdarben Travis Green sein Trainer-Debüt an der Bande der Devils. Green war nach der Trennung von Lindy Ruff am Vortag vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen.

Florida feierte den sechsten Sieg in Serie und ist nach 16 Siegen in den jüngsten 18 Spielen aktuell das punktbeste Team der Liga. Sam Reinhart erzielte sein 45. Saisontor, nur Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs liegt mit 53 Treffern vor dem Florida-Stürmer.

(APA)

Beitragsbild: Imago