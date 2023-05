Florida und Seattle starten mit Siegen in zweite Playoff-Runde

Die zwei Überraschungsteams der ersten Playoff-Runde in der NHL sind auch erfolgreich in die zweite Runde gestartet. Die Florida Panthers gewannen am Dienstag das erste Spiel der „best of seven“-Serie bei den Toronto Maple Leafs mit 4:2. Die Seattle Kraken setzten sich bei den Dallas Stars mit 5:4 nach Verlängerung durch.

Florida, das mit den Boston Bruins das überragende Team des Grunddurchgangs und Topfavorit auf den Gewinn des Stanley Cups ausgeschaltet hatte, verspielte in Toronto zunächst einen 0:2-Rückstand. Die Panthers schafften aber dank Carter Verhaeghe (38.) und Brandon Montour (53.) doch noch den Auftaktsieg.

In Dallas war Stars-Stürmer Joe Pavelski mit vier Treffern der überragende Mann auf dem Eis, für einen Sieg der Gastgeber reichte es aber nicht. Seattle, das in Runde eins die Hoffnungen von Colorado Avalanche auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beendet hatte, entschied die turbulente Partie durch ein Tor von Yanni Gourde in der 13. Minute der Verlängerung für sich. Seattle hatte im ersten Drittel innerhalb von 52 Sekunden aus einem 1:2-Rückstand eine 4:2-Führung gemacht.

NHL-Highlights vom Dienstag:

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 2:4 – Stand der Serie: 0:1

Western Conference: Dallas Stars – Seattle Kraken 4:5 n.V. – Stand: 0:1

(APA)/Bild: Imago