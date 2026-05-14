Florucz gewinnt mit Union Saint-Gilloise den belgischen Cup

Raul Florucz hat mit Union Saint-Gilloise den Titel im belgischen Cup gewonnen.

Der österreichische Internationale kam beim 3:1 nach Verlängerung im Finale gegen Anderlecht am Donnerstag jedoch nicht zum Einsatz. Der ehemalige Sturm-Profi Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez trafen in der Verlängerung des Brüsseler Duells um den Pokal entscheidend. Saint-Gilloise spielt im Zweikampf mit dem FC Brügge auch um den Titelgewinn in der belgischen Meisterschaft.

(APA) / Artikelbild: Imago