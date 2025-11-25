Florucz leitet Goldtor ein: Saint-Gilloise überrascht bei Galatasaray

Zweiter Sieg im fünften Spiel: Union Saint-Gilloise hat am Dienstag im Kampf um den Aufstieg in der Champions League einen kleinen Schritt gemacht.

Der belgische Arbeitgeber von ÖFB-Teamstürmer Raul Florucz setzte sich bei Galatasaray Istanbul mit 1:0 durch und rückte bis auf drei Punkte an die in der Ligaphase vorerst weiter neuntplatzierten Türken heran. Florucz gab bis zur 71. Minute sein Startelfdebüt in der „Königsklasse“. Bei den Gastgebern fehlte Yusuf Demir.

Der Ex-Rapidler hat bei seinem weniger als halbstündigen Premieren-Saisoneinsatz am Wochenende in der Liga eine Verletzung erlitten, weshalb er nicht im Kader aufschien. Galatasaray verlor nach 32 Pflichtspielen zu Hause ohne Niederlage wieder einmal, in der CL war es die zweite Niederlage bei drei Siegen. Im Duell zweier bisher punktloser Teams feierte das von Jose Mourinho gecoachte Benfica Lissabon bei Ajax Amsterdam einen 2:0-Sieg.

HIGHLIGHTS | Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon | 5. Spieltag

Die Tore im VIDEO:

Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise

0:1 Promise David (57.)

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon

0:1 Samuel Dahl (6.)

0:2 Leandro Barreiro (90.)

