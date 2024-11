Flutkatastrophe in Spanien: Schweigeminute in UEFA-Wettbewerben

In Gedenken an die Opfer der Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens wird es vor allen Spielen in den europäischen Klubwettbewerben in dieser Woche eine Schweigeminute geben.

Das teilte die UEFA am Montagabend mit. Die Region um die Großstadt Valencia war in der vergangenen Woche von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden, über 200 Menschen kamen ums Leben, viele weitere werden noch vermisst.

Mittlerweile erreichten die heftigen Regenfälle weitere Regionen, darunter auch Barcelona in Katalonien.

