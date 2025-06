Flutlicht-Freitag: Das Eröffnungsspiel FC Bayern gegen RB Leipzig live bei Sky Sport

Das Eröffnungsspiel ist zugleich die Premiere des neuen „Flutlicht-Freitags“ und des generationenübergreifenden Doppel-Kommentars mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld

Beginnend mit der Partie in München wird Sky Sport in den kommenden vier Jahren alle Freitagsspiele der Deutschen Bundesliga live übertragen

Außerdem ab der Saison 2025/26 bei Sky Sport: alle Samstagsspiele exklusiv live in voller Länge, alle Sonntagsspiele sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge sowie alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live

Mit Sky X die Spiele live streamen

Am 22. August startet die Deutsche Bundesliga in die Saison 2025/26 und mit Sky Sport sind die Fans live dabei. Titelverteidiger FC Bayern München und RB Leipzig treffen im Eröffnungsspiel der 63. Saison der Deutschen Bundesliga aufeinander, das Sky Sport live überträgt.

Der Saisonauftakt in der Allianz Arena ist zugleich der Beginn der neuen Rechteperiode. Bis einschließlich der Saison 2028/29 wird Sky Sport künftig alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga live übertragen, bis auf drei Spiele pro Saison alle exklusiv. Den Auftakt jedes Spieltags der Deutschen Bundesliga zur Primetime wird Sky Sport immer am neuen „Flutlicht-Freitag“ präsentieren. Die Partie am 22. August ist zudem die Premiere des generationenübergreifenden Doppel-Kommentars und des Kommentatoren-Duos Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Das zweite Gespann – Hansi Küpper und dessen Sohn Cornelius Küpper – wird beim Freitagabendspiel des 2. Spieltags erstmals zu hören sein.

Die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga 2025/26 auf Sky Sport – alles, was du brauchst

Ab der neuen Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live – neben dem Freitagabendspiel auch alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiels der Woche“ am Abend um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Alle Sonntagspartien der Deutschen Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, wahlweise in voller Länge und in der Konferenz.