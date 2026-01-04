Flyers Wels sichern sich Cuptitel

Die Flyers Wels und die Duchess Klosterneuburg haben sich am Sonntag die Basketball-Cuptitel gesichert.

Die Oberösterreicher setzten sich in der Sport Arena Wien gegen die Bulls Kapfenberg mit 96:89 nach Verlängerung (81:81,35:49) durch, die Duchess entschieden das Frauen-Endspiel gegen die Basket Flames mit 72:58 (44:37) für sich und gewannen damit wie im Vorjahr und zum insgesamt siebenten Mal den Titel. Wels holte zum zweiten Mal den Cup, die Premiere gab es 2024.

Im Männer-Finale verlief das erste Viertel ausgeglichen, im zweiten Abschnitt zogen die Kapfenberger auf 49:35 davon. Die Welser kämpften sich wieder heran und gingen im letzten Viertel sogar in Führung, mussten jedoch nach einem Dreier von Andrew Jones acht Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Dort ließen die Flyers, im Vorjahr im Endspiel Klosterneuburg unterlegen, nichts mehr anbrennen.

Duchess Klosterneuburg siegen bei den Frauen

Zuvor konnten die Flames mit den favorisierten Duchess lange gut mithalten und führten im dritten Viertel sogar mit 54:52, dann aber kam die größere Klasse der Klosterneuburgerinnen zum Tragen. Im Rollstuhl-Bewerb siegten die Flink Stones Graz gegen die Sitting Bulls Klosterneuburg 68:65.

(APA)

