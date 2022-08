Foda bleibt mit Zürich in der Liga weiter sieglos

via

via Sky Sport Austria

Franco Foda muss mit dem FC Zürich in der Schweizer Liga weiter auf den ersten Sieg warten. Gegen den FC Basel setzt es für den amtierenden Meister eine 2:4-Niederlage.

Andi Zeqiri bringt den FC Basel bereits in der 23. Minute in Führung. Zürich gleicht durch Kryesziu aus. In der zweiten Halbzeit dreht der FC Basel dann auf. Amdouni (53.), Zeqiri (57.) und Males (60.) sorgen binnen sieben Minute für klare Verhältnisse. Blerim Dzemaili gelingt für Zürich dann noch der Anschlusstreffer.

Der FC Zürich bleibt damit Tabellenletzter. Nach sechs Spielen hat die Foda-Truppe nur zwei Zähler am Konto.

