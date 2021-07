Foda: “Man muss einfach mit Kritik umgehen können”

ÖFB-Teamchef Franco Foda war am Montag bei “Talk & Tore Exklusiv” zu Gast. Nach dem Einzug in das EM-Achtelfinale ist das Standing von Teamchef Foda in Österreich wieder gestiegen – das war allerdings nicht immer so.

Auf Foda prasselte vor allem nach dem 0:4 gegen Dänemark in der Qualifikation zur WM 2022 viel Kritik ein. Nach der Europameisterschaft hieß es dann, dass die Spieler den Trainer bei der Aufstellung beeinflusst hätten. Bei “Talk & Tore Exklusiv” äußerte sich der Nationalcoach zu den Themen.

Foda: “Alle Trainer tauschen sich mit den Führungsspielern aus, letztendlich gibt aber der Trainer vor, was wir wollen”

Foda über Standing Ovations in der Merkur Arena