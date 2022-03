Foda reagiert auf Janko-Kritik – Sky Experte kontert: „Zwei Fronten“ im ÖFB

via

via Sky Sport Austria

Sky Experte Marc Janko hat nach dem geplatzten WM-Traum die ÖFB-Führung sowie die Strukturen innerhalb des Verbands scharf kritisiert (zum Video). Der scheidende Teamchef Franco Foda hat nun auf die Aussagen seines ehemaligen Stürmers im Nationalteam reagiert. Janko verteidigt seine Kritik und sieht mittlerweile „zwei Fronten“ im ÖFB.

„Ich schätze den Marc sehr, aber er hat noch nie in der Verantwortung gestanden und auch nie wichtige Entscheidungen treffen müssen. Dann ist es immer einfach von außen Ratschläge zu geben und zu kritisieren. Wenn er Ideen hat, frage ich mich: Warum kann man das dann nicht in Ruhe mit den Verantwortlichen besprechen?“, sagte Franco Foda bei der Pressekonferenz, bei der er auch seinen Abschied nach dem Testspiel gegen Schottland verkündete.

Janko: „Meine Kritik war stetig gut gemeint“

Janko hat zwar Verständnis für die Reaktion von Foda, stellt allerdings auch klar: „Im Endeffekt ist es leicht gesagt, ich soll das intern ansprechen. Ich bin nicht mehr im Kreise des Nationalteams. Man ruft mich auch nicht aktiv an von ÖFB-Seite. Es ist jetzt nicht so, dass mir komplett die Einsicht fehlt. Ich habe noch sehr viel Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler und Funktionär. Ein Betreuer ist nach wie vor in meiner Telefonliste. Da bekommt man schon das eine oder andere mit.“

Janko: „Zwei Fronten zu erkennen“

Der 70-fache ÖFB-Teamspieler glaubt außerdem, dass es mittlerweile auch innerhalb des ÖFB verschiedene Ansichten gibt. „Ich bin da bei weitem nicht alleine. Auch nach meinen letzten Aussagen zum ÖFB kamen unfassbar viele positive Rückmeldungen – auch aus ÖFB-internen Kreisen. Da sind mittlerweile zwei Fronten zu erkennen“, sagt Janko, der dennoch nicht an eine baldige Änderung des föderalistischen Systems im ÖFB glaubt. „Es ist ein Faktum, dass sich dieses Gremium nur selbst degradieren und abwählen kann. Das ist zirka so wahrscheinlich, wie Kim Jong-un Südkoreaner wird“, sagt Janko im Bezug auf die Entscheidungsmacht der neun Fußball-Landespräsidenten.

