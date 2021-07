Foda über seine gesteigerte Anerkennung: “Man genießt es”

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Nationaltrainer Franco Foda war in der aktuellen Ausgabe von “Talk & Tore Exklusiv” zu Gast. In der Sendung spricht der Teamchef unter anderem über das Standing Ovations der Grazer Fans nach dem Sky-Halbzeitinterview beim ersten Bundesliga-Spiel Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg.

“Wir wissen ja alle, dass gerade im Fußballsport die Stimmung schnell in beide Richtungen umschlägt. Klar, das war vielleicht ein Teil, weil wir bei der EM gut performt haben, aber es war glaube ich auch ein Dankeschön, was man als Trainer bei Sturm geleistet hat. Und klar, genießt man es, keine Frage. Es war vielleicht auch etwas unangenehm, der Lauf wieder auf meinen Platz, aber es war wie gesagt für mich mehr Anerkennung, was man auch bei Sturm geleistet hat“.