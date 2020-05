Foda über Vertragsverlängerung: “Wird in den nächsten Wochen passieren”

In der 20. Folge unseres Videopodcasts spricht Moderator Martin Konrad mit dem österreichischen Nationaltrainer Franco Foda. Der ÖFB-Teamchef sprach u.a. über eine Vertragsverlängerung beim ÖFB und richtet ein Auge bereits auf die WM-Qualifikation.

Franco Foda ist seit 2017 Coach der österreichischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft Ende Juli aus, da die Europameisterschaft aber auf das kommende Jahr verlegt werden musste, ist eine Vertragsverlängerung zu erwarten. Foda betonte, er sei “im stetigen Kontakt” mit dem ÖFB. Gespräche über einen neuen Vertrag gab es offenbar schon vor der Corona-Krise.

“Fühle mich wohl”

“Ich fühle mich sehr wohl”, sagte der 54-Jährige und ist zuversichtich, in Kürze eine Vollzugsmeldung präsentieren zu können. “Jetzt geht es darum, das in den nächsten Wochen abzuschließen, das wird auch in den nächsten Wochen irgendwann passieren”, so der Deutsche. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers sagte der ÖFB-Teamchef: “Wie lange die Laufzeit sein wird, hängt davon ab, ob wir uns für die WM qualifizieren.”