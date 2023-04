Foda über Zukunftspläne: „Werde auf jeden Fall nochmal Trainer“

Bundesliga-Coach, anschließend ÖFB-Teamchef und zuletzt Trainer in der Schweiz: Franco Foda übte in den letzten Jahren verschiedenste Tätigkeiten aus. Trotz seiner aktuellen Schaffenspause kann sich der Fußballlehrer für seine Trainerlaufbahn noch einiges vorstellen.

„Fakt ist, dass ich auf jeden Fall nochmal Trainer werde, nochmal bei einem Verein. Klar gibt es mal die ein oder andere Anfrage, es ist aber nichts Konkretes dabei“, wartet Foda derzeit noch auf die nächste reizvolle Aufgabe: „Es ist kein Wunschkonzert. Im Trainerbusiness musst du warten bis ein Trainer beurlaubt wird. Das ist das Brutale an unserem Geschäft.“

Deshalb denkt der einstige Teamchef auch an andere Tätigkeiten: „Ich könnte mir auch vorstellen, Sportdirektor zu werden, um auch die andere Seite kennenzulernen. Ich bin sehr offen und kann mir auch vorstellen wieder als Nationaltrainer zu arbeiten.“

Nur eine Tätigkeit in Graz schließt Foda in nächster Zeit aus: „Sturm braucht ja keinen Trainer. Ich gehe davon aus, dass Christian Ilzer weiß, was er an Sturm hat. Ansonsten kann ich mir alles vorstellen, es kann auch etwas im Ausland sein.“

(Red.)