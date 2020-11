Foda vor Nordirland-Spiel: “Wir wollen unbedingt gewinnen”

Die Marschroute der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am Sonntag in Wien gegen Nordirland ist klar. “Wir wollen unbedingt gewinnen“, gab Teamchef Franco Foda am Samstag als Devise aus. Mit einem Sieg über das Tabellenschlusslicht würde der ÖFB-Auswahl am Mittwoch wieder im Happel-Stadion gegen Norwegen schon ein Punkt zum Gruppensieg reichen.

Die Voraussetzungen für den fünften Länderspiel-Sieg in Folge und den fünften Erfolg über Nordirland scheinen nicht schlecht zu stehen. Während den Österreichern Stammkräfte wie David Alaba, Marcel Sabitzer, Stefan Lainer oder Xaver Schlager wieder zur Verfügung stehen, dürfte die Nummer 41 der FIFA-Rangliste sowohl psychisch als auch physisch von ihrem Donnerstag-Einsatz geschlaucht sein – die EM-Play-off-Heimniederlage im Elfmeterschießen gegen die Slowakei war wohl eine der bittersten Pleiten für Nordirland in den vergangenen Jahren.

Dennoch rechnet Foda mit harter Gegenwehr. “Sie haben gegen die Slowakei unglücklich verloren und sind eine sehr robuste Mannschaft mit guter Mentalität.” Unter dem Deutschen blieb das ÖFB-Team in den vergangenen zwei Jahren gegen Nordirland in drei Partien dreimal siegreich, so auch beim 1:0 im vergangenen Oktober in Belfast. “Da haben wir vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gespielt und verdient gewonnen“, erinnerte sich Foda.

Beim 3:0 am Mittwoch im Testspiel in Luxemburg setzte der ÖFB-Coach auf Rotation und gab vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Ein B-Team habe er im Großherzogtum jedoch nicht aufs Feld geschickt, betonte Foda. “Die Diskussion über A-, B- oder C-Team gibt es in den Medien, aber nicht bei uns. Für mich gibt es nur ein Team, eine Mannschaft. Jeder, der dabei ist, hat mein absolutes Vertrauen.”

Foda freut sich über Arnautovic-Rückkehr

Das gilt auch für Marko Arnautovic, der am Samstag in Wien landete und gegen die Nordiren zumindest als Joker zum Einsatz kommen könnte. “Über seine Qualitäten müssen wir nicht lange reden. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, sagte Foda. Der 54-Jährige führte mit Arnautovic noch am Samstagabend ein längeres Gespräch. Nach Fodas Angaben hatte der China-Legionär zuletzt mit leichten Beschwerden zu kämpfen, weshalb er beim jüngsten Liga-Match von Shanghai SIPG zunächst auf der Bank saß.

Der Teamchef kann am Sonntag wohl auf alle in Wien befindlichen Kaderspieler zurückgreifen, lediglich Christopher Trimmel ist wegen leichter Muskelprobleme fraglich. Christoph Baumgartner hingegen kommt für das Nordirland-Match nicht infrage, weil er aufgrund der zahlreichen positiven Corona-Tests bei Hoffenheim in Quarantäne sitzt. Foda hofft aber noch, dass der Youngster rechtzeitig für das Norwegen-Spiel im ÖFB-Camp eintrifft.

Temchef warnt vor Gelb-Sperren vor “Finale” gegen Norwegen

Baumgartner ist einer von sieben Teamspielern, die in dieser Nations-League-Saison die Gelbe Karte sahen. Alaba, Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, Xaver Schlager und Michael Gregoritsch teilen das gleiche Schicksal und wären deshalb bei einer Verwarnung gegen Nordirland für das Duell mit Norwegen gesperrt. Er werde die betreffenden Kicker vor dem Anpfiff noch einmal zu diesem Thema “sensibilisieren“, kündigte Foda an. “Aber wir müssen in die Zweikämpfe rein und aggressiv spielen.”

