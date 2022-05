Foda zu Rangnick: „ÖFB hat die richtige Entscheidung getroffen“

50 Tage ist es nun her, dass Franco Foda nicht mehr Trainer der ÖFB-Nationalmannschaft ist. 50 Tage, um einige Dinge reflektieren und aufarbeiten zu können. Im Sky-Interview spricht Foda über seinen Nachfolger und seine Zukunftspläne.

„Ralf Rangnick hat es in allen Vereinen bewiesen, dass er auch etwas entwickeln kann und eine klare Idee hat. Insofern hat es der ÖFB so entschieden und ich habe es in den letzten Jahren immer betont, in den letzten Jahren haben sie immer die richtige Entscheidung getroffen. Marcel Koller war relativ erfolgreich, auch ich in Verbindung mit meinem Trainerteam. Wir waren im Achtelfinale bei der Europameisterschaft, wir haben uns für die Nations League Gruppe A qualifiziert. Ich gehe davon aus, dass auch Ralf Rangnick mit dieser Mannschaft, mit dieser entwicklungsfähigen Mannschaft dann auch Erfolg haben wird“, sagt Foda.

Foda: „Wäre bereit für eine neue Aufgabe“

Für Foda wäre auch eine Rückkehr als Vereinstrainer durchaus vorstellbar. Seinen letzten Auftritt als Vereinstrainer bestritt der Deutsche am 17. Dezember 2017 als Trainer von Sturm Graz.

„Ich bin nach allen Seiten offen. Also ich kann mir vorstellen, wieder als Vereinstrainer zu arbeiten, weil ich auch jemand bin, der gerne tagtäglich mit einer Mannschaft auf dem Platz steht, mit ihr kommuniziert und etwas gemeinsam entwickelt. Sollte etwas kommen, was mich interessiert, wo ich auch das Gefühl habe, dass es für beide Seiten passen könnte, auch das Vertrauen spüre, dann bin ich absolut bereit dann sofort eine Mannschaft zu übernehmen.“