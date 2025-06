Foden-Blitzstart: Man City feiert souveränen Auftaktsieg

Manchester City ist mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen den marokkanischen Verein Wydad Casablanca in die Klub-WM gestartet.

Phil Foden brachte die Citizens bereits in der zweiten Minute durch einen Abstauber in Führung (2.). Kurz vor der Pause bereitete der agile Foden nach einer Ecke das 2:0 durch Jeremy Doku vor (42.). City verwaltete in der Folge den Vorsprung. In den Schlussminuten sah City-Youngster Rico Lewis wegen überharten Einsteigens die Rote Karte.

Bei der Guardiola-Elf standen die beiden Neuzugänge Tijani Reijnders und Rayan Cherki in der Startelf. Superstar Erling Haaland kam in der 60. Minute für Cherki ins Spiel.

Anpfiff zur Mittagszeit

Anpfiff in Philadelphia war um zwölf Uhr mittags Ortszeit, bei rund 26 Grad waren die Skyblues mitunter auch mal gemächlich im Schritttempo unterwegs – und doch konnte die erfolgreichste Vereinsmannschaft Marokkos City nie wirklich in Verlegenheit bringen.

City legte gegen den marokkanischen Rekordmeister einen Blitzstart hin. Foden versenkte nach 1:51 Minuten einen Abpraller, nachdem Wydad-Goalie Mehdi Benabid einen Schuss von Savinho schwach zur Mitte pariert hatte. Die „Citizens“ waren tonangebend, für den zweiten Treffer bedurfte es aber einer Standardsituation. Bei einem Foden-Corner verteidigte Wydad fahrlässig, Doku kam aus dem Rückraum und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz im Springen ins Tor.

Bei City gab der ehemalige Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders an der Seite von Guardiola seine Pflichtspiel-Premiere als Assistenzcoach. Stürmerstar Erling Haaland wurde in der 60. Minute eingewechselt, vermochte aber keine Glanzlichter zu setzen. Sein Clubkollege Rico Lewis sah in der Schlussphase nach einem unglücklichen Sliding Tackling, bei dem er das Gesicht von Gegenspieler Samuel Obeng getroffen hatte, die Rote Karte (88.).

Den ersten Spieltag in Gruppe G komplettieren in der Nacht zu Freitag (03.00 Uhr MESZ) Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Juventus Turin. City trifft zum Abschluss der Gruppenphase am 26. Juni auf Juventus.

(SID)/Bild: Imago