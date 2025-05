Fokus Frauenfußball: Austria Klagenfurt kooperiert mit Carinthians Hornets

Der Frauenfußball in Kärnten erhält einen weiteren Schub: Austria Klagenfurt und Carinthians Hornets bündeln ab der kommenden Saison 2025/26 ihre Kräfte. Beide Vereine einigten sich auf einen Zusammenschluss, künftig wird ein gemeinsames Frauen-Team unter dem Namen Austria Klagenfurt in der 2. Bundesliga an den Start gehen.

Ziel der Verantwortlichen ist es, den Kärntner Frauenfußball auf ein neues Level zu bringen, die Strukturen zu professionalisieren und noch attraktiver für Top-Spielerinnen aus Kärnten sowie die besten Talente aus der Alpe-Adria-Region zu werden. Die neue Plattform soll sportlich ambitioniert, strukturell solide und nachhaltig ausgerichtet sein – mit einer klaren Vision: Mittelfristig soll der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelingen.

Klagenfurt-Präsident Micheu: „Meilenstein für Frauenfußball in Kärnten“

„Dieser Schritt ist ein Meilenstein für den Frauenfußball in Kärnten. Zwei engagierte Vereine mit viel Herzblut und Fachkompetenz ziehen an einem Strang. Es geht darum, die Leidenschaft für Fußball zu fördern, Talente zu entwickeln und einen nachhaltigen Beitrag zur Gleichstellung im Sport zu leisten“, sagt Robert Micheu, Präsident der Austria Klagenfurt und Trainer des aktuellen Frauen-Teams, das derzeit in der Kärntner Liga um den Titel kämpft.

„Wir sind stolz, Teil dieser neuen Partnerschaft zu sein. Die gemeinsame Vision und das starke Fundament bieten eine große Chance für die Entwicklung des Frauenfußballs in Kärnten und darüber hinaus. Gemeinsam können wir ein attraktives Umfeld für Spielerinnen schaffen, das sportlichen Erfolg und persönliche Weiterentwicklung gleichermaßen ermöglicht“, sagt Martin Bodner, Vorstandsmitglied und Mitbegründer der Carinthians Hornets, die über Jahre wichtige Aufbauarbeit für den Frauenfußball in Kärnten geleistet und das Land als einziger Verein über Jahre in der 2. Bundesliga vertreten haben.

Die Vorbereitungen für den neuen gemeinsamen Auftritt laufen bereits. Neben der sportlichen Planung sollen auch organisatorische und infrastrukturelle Weichen gestellt werden, um bestmögliche Rahmenbedingungen für das Team zu schaffen. Die Heimspiele in der 2. Bundesliga wird das Frauen-Team der Austria Klagenfurt im Karawankenblick-Stadion im Sportpark austragen.

Quelle: Austria Klagenfurt