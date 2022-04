Folgt Haller ten Hag nach Manchester?

„Es gibt taktisch keinen besseren Trainer“: So äußerte sich Sebastien Haller nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam im vergangenen Jahr über seinen neuen Trainer Erik ten Hag.

Folgt der Stürmerstar nun seinem Trainer zu Manchester United? Die Daily Mailbringt United mit dem 27-jährigen Stürmer in Verbindung, der laut einem Bericht der Sun für 41 Millionen Euro erhältlich sein soll.

Da bei Man United die Abgänge von Anthony Martial und Edinson Cavani im Sommer dem Vernehmen nach immer wahrscheinlicher werden, brauchen die Red Devils im Sommer Stürmer-Ersatz. Gerade mit Hinblick auf den vollen Kalender in der Premier League sollte ein 37-jähriger Cristiano Ronaldo nicht alle Spiele bestreiten können.

Haller, dessen Vertrag in Amsterdam bis 2025 läuft, soll wohl in der Vergangenheit auch in losen Gesprächen mit dem FC Bayern München gewesen sein, so berichtet die Bild. Demnach sollen Hallers Berater dabei ein Jahresgehalt von knapp zehn Millionen Euro gefordert haben.

Nachdem Haller während seiner Zeit bei West Ham enttäuschte und für knapp 23 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam wechselte, dreht er nun in den Niederlanden richtig auf und steht in der aktuellen Saison bei 33 Saisontoren in 39 Einsätzen. In den acht Champions-League-Spielen von Ajax erzielte der Ivorer sensationelle elf Tore.

(sport.sky.de)/Bild: Imago