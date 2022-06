Footvolley-WM: Steinbauer/Kulhanek erreichen Halbfinale

Der zweite Turniertag der „Casarista presents EFVL World Challenge Graz 2022 powered by Indie Burger“ brachte nicht nur beste Strand und Party-Stimmung in der prall gefüllten Arena am Freiheitsplatz: Bei den Damen setzten sich Nina Steinbauer und Tina Kulhanek (Österreich 2) gegen Deutschland sensationell in zwei Sätzen durch und steht im morgigen Semi-Finale. Sie eröffnen den Finaltag morgen um 10 Uhr gegen Italien.

Ihre Trainingspartnerinnen und Europameisterinnen 2021, Julia Rauch und Antonia Missethan (AUT1), mussten sich nach einem unglaublichen Spiel geschlagen geben:

Gegen die Mitfavoritinnen aus den Niederlanden erspielten sie sich im ersten Satz eine Verlängerung und verloren knapp mit 22:24. Im Zweiten lagen sie schnell weit zurück und konnten sich nicht mehr zurück kämpfen (11:18).

Somit steht mit AUT2 erstmals bei einem Grazer City-Event ein heimisches Frauen-Team im Halbfinale.

Aus für Herren-Teams im Viertelfinale

Der Tag bei den Männern startete nach Plan. Beide Teams gewannen ihre Achtelfinalpartien gegen Singapur und die USA klar. Im Viertelfinale warteten dann andere Hausnummern. Die für Frankreich nachnominierten Steirer Jakob Rauch und Daniel Neuhold trafen auf die extrem starken Israelis Ron Ben Ishai und Maor Haas. In zwei klaren Sätzen gegen die Favoriten verkauften sich die Österreicher gut, verloren zwar mit 2:0, lernten aber fürs Sportler-Leben.

Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof traf im Viertelfinale auf Spanien. Vor einem komplett vollgestopften Stadion und vor grandiosen Fans gewannen sie den ersten Satz mit 18:15. Die Spanier ließen sich nicht beeindrucken und kamen mit 18:8 zurück. Im entscheidenden Finalsatz hielten die Grazer lange stark und sicher entgegen, mussten sich dann aber mit 15:11 (1:2 gesamt) geschlagen geben. Beim morgigen Finaltag ist Österreich dennoch vertreten.

(Obersteiner/Red.)

Beitragsbild: Carina Müller.