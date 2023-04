Formatänderung schon in Baku? F1 stimmt über doppeltes Qualifying ab

Am heutigen Dienstag stimmt die Formel 1 über die vorgeschlagenen Änderungen an den Sprint-Wochenenden ab. Beim vierten Rennwochenende in Aserbaidschan (28. bis 30. April LIVE & EXKLUSIV auf Sky) wird der erste Sprint des Jahres ausgetragen.

Sollte sich die F1-Kommission dazu entscheiden, die angedachten Änderungen durchzuführen, würden künftig an Sprint-Wochenende zwei Qualifyings stattfinden. Die Startaufstellung für den Sprint würde dann statt dem 2. Freien Training am Freitag in einem Extra-Qualifying ermittelt werden. Das 2. Freie Training an Sprint-Wochenenden ist aufgrund der Parc-Ferme-Regeln nahezu bedeutungslos geworden, da die Teams keine Änderungen an der Fahrzeugabstimmung mehr vornehmen dürfen.

Mehr Sprint-Action durch zweites Qualifying?

Falls sich die F1 für die Formatänderung entscheiden sollte, würde dann am Samstag neben dem Sprint noch ein Qualifying gefahren werden, um die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag zu ermitteln. Bislang ergibt sich die Sonntagsstartaufstellung durch das Sprint-Ergebnis. Allerdings besteht dabei immer das Risiko, dass die Piloten durch einen Sprint-Ausfall im Hauptrennen von ganz hinten starten müssen. Das Freie Training am Samstag würde dann künftig gestrichen werden.

Falls die F1-Kommission die Änderungen beschließen sollte, müssen diese noch vom World Motor Sport Council der FIA final genehmigt werden, damit bereits in Baku das neue Format in Kraft treten könnte. Nach Aserbaidschan stehen 2023 noch fünf weitere Sprint-Wochenenden auf dem Programm – in Österreich, Belgien, Katar, Austin und Brasilien. 2021 und 2022 wurden jeweils drei Sprints gefahren. Die ersten acht Fahrer bekommen Punkte.

(skysport.de)

