Formel 1 2023: Noch drei Stammcockpits frei

Bei der Vergabe der Formel-1-Cockpits für 2023 ist eine weitere Entscheidung gefallen. Alfa Romeo gab am Dienstag bekannt, dass der Chinese Zhou Guanyu auch in der neuen Saison für den Rennstall an den Start gehen wird. Mick Schumacher (23), seit der Saison 2021 bei Haas unter Vertrag, hat noch kein Cockpit sicher.

Mercedes

Lewis Hamilton (England)

George Russell (England)

Red Bull

Max Verstappen (Niederlande)

Sergio Perez (Mexiko)

Ferrari

Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz jr. (Spanien)

McLaren

Lando Norris (England)

Daniel Ricciardo (Australien)

Alpine

Esteban Ocon (Frankreich)

offen

Alpha Tauri

Pierre Gasly (Frankreich)

Yuki Tsunoda (Japan)

Aston Martin

Fernando Alonso (Spanien)

Lance Stroll (Kanada)

Williams

Alex Albon (Thailand)

offen

Alfa Romeo

Valtteri Bottas (Finnland)

Zhou Guanyu (China)

Haas

Kevin Magnussen (Dänemark)

offen

