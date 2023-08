Formel-1-Comeback nach der Sommerpause: Der Große Preis der Niederlande heute live auf Sky

Das starke Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos sowie Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke, dazu der Datenexperte Leo Lackner

Darüber hinaus: die Formel 2 und der Porsche Supercup live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Das Rennen in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion

Nur Sky überträgt alle 22 Rennen der Saison 2023 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1

Streame das Rennen mit dem Sky-X-Traumpass!

Der Formel 1 Zirkus ist aus der Sommerpause zurück und macht nun Halt in Zandvoort – der Große Preis der Niederlande gilt als ein absolutes Highlight im Rennkalender. Spektakel dank schneller, scharfer Kurven sind auf dem direkt an der Nordsee und inmitten der Dünen gelegenen Circuit Park Zandvoort ebenso garantiert wie die elektrisierende Atmosphäre aufgrund der euphorischen holländischen Fans.

Einer großen Oranje-Party steht beim Heimspiel von Weltmeister Max Verstappen somit nichts im Wege. Besonders gespannt darf man außerdem auf die Perfomance seiner Verfolger sein. Wie präsentieren sich die Teams von Mercedes, Ferrari, Aston Martin und McLaren nach der Sommerpause, in der bekanntlich Entwicklungs- und Forschungsarbeiten für volle zwei Wochen untersagt sind.

Sky ist am Wochenende in Zandvoort hautnah dabei und überträgt den Großen Preis der Niederlande am Sonntag live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfans alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Zandvoort live kommentieren und hierbei von Sky Experte Ralf Schumacher unterstützt. Vor Ort begrüßen außerdem Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner die Zuschauer:innen. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.

Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in UHD – Alles an einem Ort

Das Rennen in Zandvoort gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Die Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können die Zuschauer:innen weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis der Niederlande live auf Sky Sport F1

Sonntag, 27.08.:

09:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:50 – 12:40 Uhr: Porsche Supercup – 2. Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

Montag, 28.08.:

13:00 – 13:15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

Bild: Imago