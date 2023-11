Formel-1-Institution Leberer hört auf und wird Botschafter

Nach 36 Jahren ist für einen Schluss, der selten im Rampenlicht stand, aber eine wahre Formel-1-Institution ist. Der Salzburger Josef Leberer, einst Physiotherapeut von Ayrton Senna, hört auf und wird ab 1. Jänner neuer Botschafter von Sauber Motorsport. „Die Formel 1 ist seit 36 Jahren mein Leben und Sauber seit 27 Jahren mein Zuhause“, sagte Leberer, der etwa auch mit Alain Prost, Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel zusammengearbeitet hat.

Als Botschafter hofft Leberer, dass „ich die unglaublichen Geschichten zum Leben erwecken kann, die ich in so vielen Jahren in der Formel 1 miterlebt habe“. „Als Mann mit einer Million Geschichten wird Leberer sein Fachwissen den Teampartnern und Fans zur Verfügung stellen, um einen Einblick in unseren Sport zu geben und so etwas wie eine Zeitkapsel längst vergangener Epochen zu bieten – für die kommenden Jahre“, teilte Sauber mit.

(APA) / Bild: Imago