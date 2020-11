Formel-1-Kalender soll nach 2021 weiter wachsen

via

Der Formel-1-Kalender soll nach dem nächsten Jahr weiter ausgeweitet werden. Schon für 2021 ist eine Rekordanzahl von 23 Rennen geplant, danach soll auf 24 aufgestockt werden.

Bisher gab es nie mehr als 21 Grands Prix. Geschäftsführer Chase Carey kündigte am Donnerstag zudem an, dass es unter den Strecken eine gewisse Rotation geben soll. So sei es möglich, “neue Partner” miteinzubeziehen. Die langfristigen Partnerschaften mit Rennstrecken-Betreibern hätten aber Priorität.

