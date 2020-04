Formel 1: Werks-Zwangspause auf fünf Wochen ausgedehnt

Die Formel 1 verlängert wegen der Coronavirus-Pandemie den zwangsweisen Werksurlaub um weitere zwei Wochen. Die verordnete Pause, in der keine Arbeiten an der Entwicklung der Rennwagen erlaubt sind, werde von 21 auf 35 Tage ausgedehnt, hieß es in einer Mitteilung des Automobil-Weltverbandes (FIA) am Dienstag.

Dies sei ein einstimmiger Beschluss aller Teams und der Spitzen der Rennserie, der vom Motorsport-Weltrat der FIA abgesegnet worden sei. Wegen der Corona-Krise war die Sommerpause der Formel 1 vorgezogen und verlängert worden. Der fünfwöchige Werksurlaub müsse von den Rennställen und Motorenherstellern bis Ende Mai genommen werden.

(APA)

Artikelbild: IMAGO Pictures