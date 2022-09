Formkrise & viele Verletzte: Frankreich droht Weltmeister-Fluch

Frankreich hat in der Nations League mit 0:2 gegen Dänemark verloren. Gut zwei Monate vor der WM befindet sich der amtierende Weltmeister in einer Formkise und kämpft zudem mit Verletzungsproblemen. Bleibt beides bestehen, droht der Equipe Tricolore der Weltmeister-Fluch.

Eine 0:2-Niederlage gegen Dänemark, fünf Punkte aus sechs Spielen in der Nations League und gerade so dem Abstieg aus der Liga A entkommen. Das klingt eigentlich nicht nach einem amtierenden Weltmeister, doch genau das ist der Fall. Frankreich ist aktuell außer Form. Das hat mehrere Gründe.

Frankreich plagt das Verletzungspech

Einer dieser Gründe ist das Verletzungspech der Franzosen. Die Liste im Lazarett ist lang und starbesetzt. Trainer Didier Deschamps musste für die letzten Spiele vor der Weltmeisterschaft in Katar auf Hugo Lloris, Theo Hernandez, Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante und die beiden Bayern-Stars Kingsley Coman und Lucas Hernandez verzichten. All diese Spieler wären normalerweise Kandidaten für die Startelf. Dennoch standen einige Stars, wie beispielsweise Kylian Mbappe, auf dem Platz und wurden den Erwartungen nicht gerecht.

Kurz vor WM-Start außer Form

Rund zwei Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar haben auch andere Top-Nationen Probleme. Unter anderem zeigten Spanien, England oder Deutschland schwache Leistungen in den vergangenen Partien. Auch Frankreich gehört dazu. In der Nations League kassierte man drei Niederlagen. Zwei davon gegen Dänemark, die bei der WM in der Gruppe der Franzosen sind.

Dennoch ist Nationaltrainer Deschamps nicht besorgt: „Es ist ein junges französisches Team, das nicht die Erfahrung auf hohem Niveau hat. Wir sollten uns keine Sorgen machen.“ Er hoffe vor allem auf die Rückkehr der verletzten Stars und damit auf die Wende in der Krise. „Die international erfahrenen Spieler werden uns gut tun“, erklärt der 53-Jährige. Doch gerade bei Pogba, der sich vor kurzem einer Knie-Operation unterziehen musste, könnte die Zeit nicht mehr reichen. Das WM-Aus droht!

Der Weltmeister-Fluch

Der Trend spricht aber gegen die Equipe Tricolore. Nicht nur die aktuellen Ergebnisse stimmen nicht, sondern auch die Vergangenheit spricht nicht für amtierende Weltmeister. Alles begann im Jahr 2010. Dort trafen die Italiener als amtierender Weltmeister in der Gruppenphase auf Paraguay, Slowakei und Neuseeland. Unter dem Strich stand für die Azzurri der letzte Platz und ein blamables Aus.

Vier Jahre später bei der WM in Brasilien 2014 passierte es erneut. Spanien galt als einer der Favoriten auf den Titel. Immerhin hatten die Iberer zweimal die Europameisterschaft (2008, 2012) gewinnen können und in Südafrika stand man ebenfalls als Gewinner da. Doch auch Iker Casillas und Co. schieden in der Vorrunde aus.

Zuletzt traf es Deutschland bei der WM 2018. 0:2 hieß es am Ende gegen Südkorea und die DFB-Elf schied als Gruppenletzter aus.

Frankreich hat nun in Katar die Möglichkeit, diesen Fluch nach drei Weltmeisterschaften zu brechen. In einer WM-Gruppe mit Dänemark, Australien und Tunesien gilt die Equipe Tricolore als Favorit. Doch auch in der Nations League hatte Frankreich diesen Status inne. Das Ergebnis ist bekannt …

