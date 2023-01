Formschwacher Leitner lässt Ruhpolding aus

via

Biathlet Felix Leitner reagiert mit einem Trainingsblock anstelle des Antretens beim Weltcup in Ruhpolding auf seine aktuelle Formschwäche. Der Tiroler fehlt im ÖSV-Aufgebot für die am Mittwoch mit dem Männer-Einzel beginnenden Bewerbe in Bayern. Für ihn rückt Dominic Unterweger ins Team, der wie Kristina Oberthaler sein Weltcupdebüt geben wird. Die Salzburgerin ersetzt Julia Schwaiger.

Die zuletzt in Pokljuka mit einer Verkühlung kämpfende Anna Gandler ist wieder mit dabei. Angeführt wird das Aufgebot von Weltmeisterin Lisa Hauser, die im abschließenden Massenstart am Sonntag nach ihrem Annecy-Sieg im roten Führungstrikot antreten darf. Davor sind wie bei den Männern ein Einzel und eine Staffel angesetzt.

