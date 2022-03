Formstarke Goalies als Schlüssel zum Sieg im Wiener Derby? Hedl und Pentz im Daten-Vergleich

Im 335. Wiener Derby empfängt der SK Rapid Wien in der Meistergruppe den derzeitigen Tabellenzweiten und Erzrivalen FK Austria Wien (ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das 335. Wiener Derby mit dem SkyX-Traumpass). Im „Best of the Rest“-Rennen hinter Red Bull Salzburg könnte es zu einem Schlüsselduell auf der Tormannposition kommen: Wir haben Newcomer Niklas Hedl und Patrick Pentz etwas genauer unter die Lupe genommen.

Niklas Hedl ist neben Angreifer Bernhard Zimmermann die Neuentdeckung des Frühlings bei Rapid. Der 21-Jährige nutzte die Verletzung von Paul Gartler und den Abgang von Richard Strebinger voll aus und wird am Sonntag in seinem fünften Bundesliga-Spiel sein erstes Wiener Derby bestreiten. Deutlich erfahrener ist Patrick Pentz, Stammgoalie des FK Austria Wien. Der 25-Jährige stand bereits in 120 Partien in der höchsten österreichischen Spielklasse auf dem Platz.

Die Diskrepanz zwischen Pentz, der bereits 23 Bundesliga-Spiele in der Saison 2021/22 absolvierte, und Hedl, der erst viermal das Tor der Hütteldorfer hütete, ist im Daten-Vergleich natürlich groß. Auf die ganze Spielzeit gesehen ist Pentz mit 4.924 Zählern punktbester Sky Sport Player Index-Tormann der Liga und für den U21-Teamgoalie außer Reichweite. Mit 1.160 Punkten ist Hedl sogar im Rapid-internen Vergleich hinter Gartler und dem abgewanderten Strebinger. Erwähnenswert: Patrick Pentz führte bereits in der abgelaufenen Saison alle Goalies im SPI-Ranking an und war der statistisch beste Schlussmann der Liga.

Mit dem Multifunktions-Tool kann aber auch die Formstärke gemessen werden. Bricht man die Torhüter auf die Leistungen in den vergangenen vier Spielen runter, liegt Hedl sogar knapp vor Pentz. Der Sohn vom langjährigen Rapid-Tormann Raimund Hedl kassierte in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen lediglich drei Gegentore und ist mit seinen 1.160 Punkten Gesamtsechster in diesem Zeitraum und zweitbester Goalie hinter Philipp Köhn. Pentz ist in dieser Zeitspanne mit 986 Zählern ligaweit 18. und fünftbester Tormann. Er kassierte in vier Spielen nur zwei Gegentore.

Head-to-Head: Hedl vs. Pentz

Hedl und Pentz im Formcheck durchaus ausgeglichen

Sowohl der junge Hedl als auch Pentz haben in den letzten vier Partien zweimal zu Null gespielt. In der Kategorie „Spiele zu Null“ sind die Beiden also vollkommen ebenbürtig.

In der Wertung „gehaltene Bälle innerhalb des Strafraums“ liegt Hedl vor Pentz, vor allem in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs glänzte Niklas Hedl mit zahlreichen Paraden aus kurzer Distanz. Beim 3:0 gegen Austria Klagenfurt trug er maßgeblich dazu bei, dass Rapid die Meistergruppe letztlich souverän erreichte.

Für Patrick Pentz stechen in den letzten Runden vor allem die „parierten Elfmeter“ heraus. Am 21. Spieltag hielt der 25-Jährige sogar zwei Elfmeter von Michael Liendl, in die SPI-Wertung fließt allerdings nur ein gehaltener Strafstoß ein, da es sich um eine Elfmeter-Wiederholung handelte.

Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt wurde, ist es wichtig hervorzuheben, dass Hedl mit vier Bundesliga-Einsätzen auf die gesamte Saison gesehen nur schwer mit Pentz zu vergleichen ist. Der Tormann der „Grün-Weißen“ trug durch gute Leistungen dennoch dazu bei, dass Rapid Wien doch noch in der Meistergruppe landete. Pentz ist mit 23 Einsätzen, 24 Gegentoren, sechs Spielen zu Null und 20 Paraden zweifellos der etabliertere Tormann. Im Formcheck vor dem 335. Wiener Derby muss sich der talentierte Hedl dennoch nicht verstecken.

Bild: GEPA