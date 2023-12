Forsberg in seinem letzten Heimspiel als Matchwinner für Leipzig

Auch dank Emil Forsberg in seinem wohl letzten Heimspiel für RB Leipzig sind die Sachsen vorerst auf den dritten Platz in der deutschen Bundesliga vorgerückt. Die Mannschaft um den 32-jährigen Schweden, der vor einem Wechsel zu Red Bull New York steht, gewann am Samstagabend daheim mit 3:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

In Leipzig glich Ozan Kabak (42.) nach der Führung durch Lukas Klostermann (34.) für die Gäste aus. Vier Minuten nach seiner Einwechslung für ÖFB-Teamkicker Christoph Baumgartner brachte Forsberg mit einem Traumtor die Leipziger wieder in Führung, den Treffer von Mohamed Simakan (74.) bereitete der Super-Techniker vor.

Durch den Sieg zog RB am VfB Stuttgart vorbei, der am Sonntag zum Topverfolger-Duell bei Bayern München antreten muss. Xaver Schlager spielte bei Leipzig durch, Nicolas Seiwald saß auf der Bank. Bei Hoffenheim kam Florian Grillitsch zur Pause.

“Die Reise war unglaublich“ – Forsberg dankt RB

(APA)/Bild: Imago