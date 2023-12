Forsberg-Nachfolger aus Neapel?

RB Leipzig ist auf der Suche nach einem Ersatz für den nach New York wechselnden Emil Forsberg wohl in der Serie A fündig geworden.

Eljif Elmas soll in die Fußstapfen des Schweden treten. Der 24-Jährige steht aktuell in Neapel unter Vertrag, möchte den Verein aber im Wintertransferfenster verlassen. Nachdem sich ein Wechsel von Granadas Bryan Zaragoza zerschlug, fokussierten sich die Roten Bullen auf Elmas, der insbesondere wegen seiner Positionsflexibilität großes Interesse weckt. Der Nordmazedonier kann sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden.

Nach Sky–Informationen stand Elmas schon im Sommer auf den Leipziger Scoutingzetteln. Mit dem Spieler steht RB bereits in Kontakt. Leipzigs Wunschvorstellung: Der Forsberg-Ersatz soll am 2. Januar mit ins Trainingslager nach La Manga (Spanien) reisen. Wie Sky erfuhr, sind die Gespräche zwischen allen Parteien weit fortgeschritten. Eine Einigung ist in Sicht. Unterschrieben ist aber noch nichts. Fabrizio Romano berichtete am Montagabend zuerst über das Leipziger Interesse. Wie Sky am Montag meldete, ist indes ein Wintertransfer von Jadon Sancho (ManUnited) zu den Sachsen sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.

Als Ablösesumme sind 25 Millionen Euro im Gespräch. Der Nationalspieler Nordmazedoniens hat seinen Stammplatz beim italienischen Meister verloren. 16 Pflichtspiele bestritt Elmas bislang mit der SSC in dieser Saison, nur viermal stand er in der Startelf. Für Nordmazedonien absolvierte Elmas 52 Länderspiele und erzielte dabei zwölf Tore.

