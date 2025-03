Fragen und Antworten zur Formel-1-Saison 2025

Die 76. Formel-1-Saison startet in Melbourne – erstmals seit 2019 geht es wieder in Australien los. Eigentlich sollte dort auch 2020 der Auftakt stattfinden, doch wegen des Beginns der Corona-Pandemie wurde das Rennen damals kurzfristig abgesagt.

In den vergangenen Jahren erfolgte der Startschuss in Bahrain – bis zu diesem Jahr: Nun steigt auf dem Albert Park Circuit in Melbourne am Sonntag (5.00 Uhr MEZ live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) das erste von insgesamt 24 Saisonrennen.

Was gibt es Neues?

Jede Menge – am prägnantesten ist wohl der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Der Rekordweltmeister will es nach seinem Abgang von Mercedes nochmal wissen und der Scuderia den ersten Fahrertitel seit 2007 bescheren.

Überhaupt hat sich in den Cockpits viel geändert, gleich sechs Rookies begrüßt die Formel 1. Oliver Bearman (Großbritannien/Haas), Liam Lawson (Neuseeland/Red Bull) und Jack Doohan (Australien/Alpine) sind zwar bereits Rennen gefahren, sie absolvieren aber nun ihre erste Saison als Stammfahrer in der Königsklasse.

Andrea Kimi Antonelli (Italien/Mercedes), Gabriel Bortoleto (Brasilien/Sauber) und Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls) sind noch ohne jeden Grand-Prix-Start.

Und aus österreichischer Perspektive?

Wie in den vergangenen Jahren gibt es keinen österreichischen Fahrer im Feld. Mit Red Bull Racing um Weltmeister Max Verstappen gibt es aber einen Rennstall mit österreichischer Lizenz. Ansässig ist das Team in Milton Keynes in Großbritannien.

Wer ist Favorit?

Naturgemäß stapeln alle Fahrer und Teamchefs tief, doch einen glasklaren Favoriten gibt es in diesem Jahr tatsächlich nicht. Natürlich ist mit Max Verstappen zu rechnen, der Niederländer hat nun vier WM-Titel nacheinander gewonnen, 2024 war es aber deutlich weniger souverän als zuletzt.

Die Konkurrenz hat aufgeschlossen: Allen voran McLaren mit den Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri. Mit weniger Fehlern wäre schon 2024 mehr möglich gewesen als der Triumph in der Konstrukteurs-WM. Bei den Testfahrten hinterließ McLaren einen guten Eindruck.

Dazu kommt Ferrari mit der wohl stärksten Fahrerpaarung: Hamilton und Charles Leclerc. Mercedes-Pilot George Russell hat nach einigen Reibereien mit Verstappen eine persönliche Extra-Motivation.

Wie verläuft die Saison?

24 Rennen im Zeitraum vom 16. März bis zum 7. Dezember zieht die Formel 1 durch und legt eine – wenn auch kurze – Sommerpause im August ein. Der Zeitplan ist also straff, von Australien geht es nach Asien und danach in die Golf-Staaten. Später folgen Rennen in Europa sowie Nord- und Südamerika, nur in Afrika wird nicht gefahren.

Das Saisonfinale steigt in Abu Dhabi, ein Rennen in Österreich gibt es erneut im Kalender. Wer aus der Alpenrepublik kommend ein Rennen besuchen möchte, kann im Sommer die Strecke in Spielberg besuchen.

Wie kann man die Rennen sehen?

Sky zeigt jede Session der 24 Rennwochenenden live und in der Wiederholung. Auch die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 werden übertragen.

(SID/Red.)

Bild: Imago