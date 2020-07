VIDEO-Highlights: Fragwürdiger Strafstoß leitet klaren Manchester-Sieg gegen Aston Villa ein

Manchester United hat in der Premier League den vierten klaren Sieg in Folge eingefahren und seine Position im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter verbessert. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann bei Aston Villa 3:0. Bruno Fernandes per Elfmeter, Mason Greenwood und der nach langen Verletzungsproblemen wieder erstarkten Paul Pogba erzielten die Tore.

Sollte Stadtrivale City mit seinem Einspruch gegen seine Europacup-Sperre vor dem CAS abblitzen, dürfte den “Red Devils” die Champions-League-Qualifikation nur noch schwer zu nehmen sein. Wolverhampton liegt nun sechs Punkte zurück. Auf den Plätzen drei bis fünf sind Chelsea, Leicester und Manchester United nur noch durch zwei Punkte getrennt