Franco Foda: Der bisher beste ÖFB-Teamchef nach Punkteschnitt

Trotz dreier Siege in den drei Oktober-Länderspielen wurde das ÖFB-Team und Teamchef Franco Foda für den Spielstil kritisiert. Das reaktive und zurückhaltende Spielsystem unter dem 54-jährigen Deutschen hat zuletzt oft für Zitterpartien gesorgt. Anstatt nach einer 1:0-Führung auf den zweiten Treffer zu spielen, war das ÖFB-Team in erster Linie darauf bedacht, die Führung abzusichern. Dies sorgte nicht nur für knappe Ergebnisse, sondern hinterließ auch das Gefühl, dass die Spieler ihr volles Potential nicht ausschöpfen konnten.

Doch die Ergebnisse und die Statistik sprechen klar für den Teamchef. Franco Foda ist der Trainer mit den bisher besten Punkteschnitt der ÖFB-Historie. Das österreichische Nationalteam holte in den 27 Spielen (inklusive Testspiele) im Schnitt 2,07 Punkte unter dem Mainzer. Damit stellt er auch Marcel Koller, der auf ein aktives Spiel gegen den Ball setzte, in den Schatten. In genau doppelt so vielen Spielen als ÖFB-Teamchef kam der Schweizer nur auf 1,63 Punkte pro Spiel.

Zwischen Foda und Koller liegen in dieser Statistik noch weitere Trainer wie Karl Stotz (1,88), Hugo Meisl (1,78), Helmut Senekowitsch (1,77) und Herbert Prohaska (1,65) sowie das interimistische Trainerduo Georg Schmidt und Felix Latzke (2,00), das das ÖFB-Team bei der WM 1982 und der “Schande von Gijon” betreute.

Foda profitierte vor allem von einem starken Beginn seiner Teamchef-Karriere. Von seinen ersten sieben Spielen (allesamt Freundschaftsspiele) konnte das ÖFB-Team gleich sechs gewinnen. Darunter auch der 2:1-Sieg gegen Deutschland in Klagenfurt vor der WM 2018. Doch auch in den 18 Bewerbsspielen kommt Foda auf einen beeindruckenden Punkteschnitt von 1,94. In insgesamt 27 Spielen gab es 18 Siege, 2 Unentschieden und sieben Niederlagen. Nach dieser Statistik ist Foda der bisher erfolgreichste ÖFB-Teamchef aller Zeiten.

Artikelbild: GEPA