Frankfurt-Bosse dementieren Krösche-Wechsel zu Milan

Die Klubführung von Eintracht Frankfurt weiß nichts von einem angeblichen Abgang ihres Sportvorstands Markus Krösche zum 19-maligen italienischen Meister AC Milan.

Zuvor hatten italienische Medien über eine mündliche Einigung zwischen den Rossoneri und Krösche berichtet.

„Von Seiten des AC Milan gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist“, sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der Bild-Zeitung: „Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte.“

Krösche statt Rangnick zu Milan?

Die Eintracht hatte die vergangene Saison auf Rang acht abgeschlossen und erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst. Krösche übernahm dafür die Verantwortung und verpflichtete zuletzt den Vorarlberger Adi Hütter als neuen Coach.

In den letzten Wochen war auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als neuer Sportchef des AC Milan im Gespräch. Der Deutsche sagte dem Topklub aus Italien jedoch ab und verlängerte seinen Vertrag als österreichischer Teamchef um zwei Jahre bis 2028.

(SID/Red.)

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