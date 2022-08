Frankfurt-Fehlstart nach Remis gegen Köln perfekt

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den ersten Sieg in der neuen Saison der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam am Sonntag gegen den 1. FC Köln trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte fest. Daichi Kamada (71. Minute) traf für Frankfurt per Freistoß zwei Minuten nach seiner Einwechslung, ehe Jan Thielmann (82.) den Ausgleich erzielte.

Beim Führungstor für die Hessen hatten die Gastgeber vor 50.800 Zuschauern Glück, dass Jonas Hector den Ball noch leicht mit dem Kopf abfälschte. Die Eintracht blieb auch im elften Spiel hintereinander saisonübergreifend ohne Sieg. Aufseiten Kölns kamen mit Florian Kainz (bis 88.) und Dejan Ljubicic (56.) zwei Österreicher zum Einsatz.